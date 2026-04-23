Casa de idoso acumulador será vendida após decisão judicial

A influenciadora acreana Ludmilla Cavalcante trouxe novas informações sobre o caso do idoso que vivia em situação de acúmulo extremo de lixo no bairro Tropical, em Rio Branco. Segundo ela, após decisão judicial que autorizou a entrada do poder público no imóvel para realizar a limpeza, a casa deverá ser colocada à venda.

O caso ganhou grande repercussão após denúncias feitas por Ludmilla nas redes sociais e também em reportagem do ContilNet, que mostrou as condições de extrema insalubridade no local.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Ludmilla informou que o Ministério Público ingressou com pedido liminar na Justiça solicitando acesso à residência para a retirada do lixo acumulado e higienização completa do imóvel.

ENTENDA: Idoso acumulador é internado na UTI e prefeitura monitora caso em Rio Branco

“A liminar saiu, graças a Deus, e agora o Estado, que já foi citado, tem um período aí para começar a limpeza dessa casa”, afirmou.

Até então, a entrada das equipes públicas dependia de autorização judicial, já que o imóvel é propriedade privada.

Idoso não deve retornar para a residência

Segundo a influenciadora, as informações obtidas até o momento apontam que o morador, atualmente internado, não deverá voltar a viver no imóvel.

“Ele provavelmente volta para o estado de onde ele é, com a família que ele tem e afins”, disse.

O idoso está internado em estado delicado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto Socorro de Rio Branco e vem sendo acompanhado por equipes médicas e de assistência social.

Ludmilla também revelou que manteve contato com o projeto Diário do Gui, conhecido por revitalizar casas em situação precária, e chegou a discutir a possibilidade de trazer a equipe para Rio Branco.

A ideia era reformar a residência para que o idoso pudesse retornar a uma moradia digna após a alta hospitalar. No entanto, diante da possibilidade de ele não voltar mais ao imóvel, o plano foi suspenso.

“Não valeria a pena fazer toda essa reforma na casa para ele voltar a morar”, explicou.

Imóvel deve ser vendido

Ainda segundo a influenciadora, a informação repassada a ela é de que o destino da casa deverá ser a venda.

“A ideia de agora para frente, pelo que sei de informação, é que a casa vai ser vendida”, declarou.

Após a repercussão, o caso passou a ser acompanhado por uma força-tarefa envolvendo Prefeitura de Rio Branco, Ministério Público, assistência social, saúde e outros órgãos públicos.

O objetivo é garantir não apenas a limpeza da residência, mas também suporte social e médico ao idoso, além de encaminhamento adequado após a internação.