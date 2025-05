CRM apura possível negligência médica na morte de garoto em hospital do interior do Acre

O Conselho Regional de Medicina (CRM) se pronunciou acerca do caso garoto que faleceu devido a uma infecção generalizada no interior do estado do Acre. A mãe do garoto acusa os médicos de negligência.

Durante coletiva de imprensa, realizada na manhã desta quinta-feira (22), na sede do órgão, a presidente do CRM, Leuda Dávalos, esclareceu que a instituição já está tomando as medidas cabíveis acerca do caso.

ENTENDA: ‘Meu filho merecia mais’: mãe faz desabafo emocionante após morte de menino em hospital no Acre

“O CRM abriu um procedimento sobre a morte do garoto de Feijó, mas corre em sigilo. Estamos avaliando possível negligência médica”, explicou, enfatizando que maiores detalhes não podem ser dados sobre o caso, já que corre em sigilo.