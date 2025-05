“De dia nós temos que atender o cidadão”, diz João Marcos sobre mudança do Centro POP na madrugada

O secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, João Marcos Luz, realizou uma coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira (21), para falar sobre a mudança de endereço do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP).

Agora localizado no bairro Castelo Branco, na Rua Bola Preta, o local foi instalado sob protestos da população. O secretário da pasta falou sobre a decisão. “Vamos implantar a política pública que o governo federal exige. Essa mudança é apenas uma das que teremos que tomar pra cumprir as exigências e atender bem a população”, explicou.

O secretario destacou ainda que muitos dos atuais usuários do Centro POP utilizam o serviço de maneira irregular, e que a mudança de local irá contribuir para que essas pessoas não sobrecarreguem os atendimentos.

“Estamos evitando que pessoas que não precisam do serviço se apropriem dele, que infelizmente é o que estava acontecendo no lugar antigo”, disse.

Além disso, secretário explica que os serviços não ficarão concentrados no local, com a estadia e outros serviços sendo focados em mais pontos de apoio do município dedicados à população vulnerável. Luz ainda destacou que ações no Centro POP voltarão a ocorrer, para que os usuários sejam acolhidos de melhor forma, e nos casos em que for possível, retornem para suas famílias.

“Se precisarem de um sacolão nós vamos ajudar, se precisar de um colchão, nós vamos ajudar, o que nós queremos é que a família receba essa pessoa de volta”, enfatizou. O secretario ainda afirma que o objetivo principal é retirar as pessoas das ruas.

João Marcos Luz revela ainda que, através do programa Rio Branco Mais Segura, câmeras de segurança serão instaladas na região, com o objetivo de evitar que crimes ocorram na região. “Pedimos também ao governo do estado, através da Secretaria de Segurança Pública, que aumente o policiamento na região”, revela.

O secretário também falou sobre os polêmicos vídeos que circularam nas redes sociais, em que mostrava a mudança para o novo prédio sendo realizada durante a madrugada, o que gerou polêmica.

“De dia nós temos que atender o cidadão, nós trabalhamos, e aí a noite é que sobra um tempo para a gente fazer as mudanças sem prejudicar o serviço”, justificou o secretário.

Ele disse ainda que, mesmo com o planejamento, não foi possível realizar a mudança sem que o serviço fosse prejudicado e cortes precisassem ser feitos na programação diária.

“Hoje, por exemplo, não foi possível servir o café da manhã, mas nós já estamos agora fazendo contato com todos, informando que a partir de meio-dia eles já podem se deslocar ao restaurante popular, já vai ser servido o almoço. Então, foi só por conta de logística, de tempo, de não prejudicar o serviço”, encerrou.