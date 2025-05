Deputado propõe frente parlamentar em apoio aos acreanos que estudam Medicina no exterior

O deputado Tadeu Hassem (Republicanos) usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), nesta quarta-feira (21), para propor a criação de uma frente parlamentar de defesa dos acreanos que estudam Medicina na Bolívia e em outros países.

O requerimento foi apresentado à mesa diretora da Casa do Povo ainda nesta quarta-feira (21).

Tadeu entende que centenas de estudantes do Acre estudam na Bolívia e em outros países e dependem, muitas vezes, de uma atuação do Poder Legislativo para lutar por suas pautas.

O deputado disse que já tem pelo menos 15 assinaturas de deputados que são favoráveis à criação da frente parlamentar.

“Hoje, aproximadamente 5 mil brasileiros estudam ali na Bolívia, especificamente em Cobija. Para você ter ideia, o estado do Acre completo tem três universidades de Medicina. Só lá em Cobija já tem a terceira e vai abrir a quarta. Qual é a nossa ideia? Aproveitar essa mão de obra, esses estudantes brasileiros. Estou protocolando hoje a criação de uma frente parlamentar em defesa dos estudantes brasileiros que estudam no exterior. Já tivemos assinatura, vamos colher assinatura na ordem de 15 parlamentares, com quem já conversei”, afirmou.

Tadeu disse que, a partir da frente parlamentar, é possível lutar para que os estudantes realizem internato no Brasil.

“E a nossa ideia é que, no futuro próximo, aproveitemos esses estudantes para que possam realizar um internato aqui nos nossos hospitais, nas nossas unidades de saúde. Ali em Brasiléia, por exemplo, o maior hospital público, um dos maiores hospitais públicos do estado, está localizado na cidade brasileira. Então, a gente aproveita esse estudante, celebrando convênio com o estado do Acre, através da Sesacre”, finalizou.