Deputado que está sob risco de ser cassado vem ao Acre em caravana para expor “falcatruas”

No próximo domingo (25), o auditório da Associação dos Docentes da Universidade Federal do Acre (ADUCAF), em Rio Branco, receberá o evento da Caravana Nacional Glauber Fica, marcado para as 9h00. O deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, estará presente para buscar apoio popular em um momento crítico de sua carreira política, pois enfrenta um processo que pode resultar na cassação de seu mandato.

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, em uma votação realizada em 9 de abril de 2025, recomendou a cassação do deputado por 13 votos a 5, devido a uma agressão a um membro do Movimento Brasil Livre (MBL) que ocorreu em abril de 2024. Essa situação é vista como uma quebra de decoro parlamentar.

A assessoria do evento destaca que, além de defender o mandato de Glauber, serão discutidas “falcatruas” de outros congressistas. “É essencial abordar essas questões, não apenas para tentar salvar o mandato dele, mas também pelas pautas importantes que ele traz à tona”, assegura a equipe. A iniciativa visa não apenas a defesa de Glauber, mas também trazer à luz os problemas que afetam o funcionamento do Congresso Nacional.