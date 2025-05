Deputado Tadeu Hassem propõe frente parlamentar para apoio aos estudantes de medicina na Bolívia

Preocupado com os desafios enfrentados por estudantes brasileiros que cursam ensino superior em medicina na Bolívia, o deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos) anunciou, na manhã desta quarta-feira (21), na tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), a criação de uma frente parlamentar destinada a defender os interesses desses acadêmicos.

De acordo com Hassem, milhares de jovens brasileiros, especialmente acreanos, buscam formação em instituições bolivianas. “São mais de 5 mil estudantes, sendo cerca de 4 mil brasileiros, que dependem dessa formação para realizar o sonho de exercer uma profissão no Brasil”, afirmou.

O deputado explicou que a iniciativa surge em resposta às crescentes preocupações dos alunos, especialmente após a publicação da recomendação nº 001/2025 do Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC). O documento estabelece critérios mais rígidos para a realização de atividades práticas em solo brasileiro, o que tem gerado insegurança entre os estudantes de medicina formados no país vizinho.

A frente parlamentar será um canal permanente de diálogo, buscando alternativas e soluções para garantir que esses alunos não sejam prejudicados. “Vamos buscar alternativas para garantir que esses estudantes tenham seus direitos assegurados”, destacou.

Tadeu Hassem destacou ainda que a proposta também conta com o apoio de outros parlamentares, como o deputado Pablo Bregense (PSD), autor de um projeto que prevê a possibilidade de estudantes em fase de internato realizarem atividades na rede pública de saúde em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).