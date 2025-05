DNIT retoma obras do Anel Viário do Alto Acre e desapropria imóveis em torno da construção

O superintendente do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) no Acre, Ricardo Araújo, e sua equipe estão em Epitaciolândia e Brasiléia, região do chamado Alto Acre, acompanhando uma equipe da área social do órgão, que veio de Brasiléia. Os técnicos devem conversar com moradores da região do entorno da obra do Anel Viário de Brasiléia, para estabelecer preços nas desapropriações das áreas atingidas pelas obras. Não há, ainda, levantamento sobre quais nem quantas propriedades serão atingidas.

A presença do DNIT na região significa que, oficialmente, as obras do Anel Viário em Epitaciolândia e Brasiléia, que inclui uma ponte sobre o Rio Acre, estão reiniciadas, agora sob administração direta do governo federal, através do Ministério dos Transportes, ao qual o DNIT é subordinado. O superintendente regional do DNIT, Ricardo Araújo, fez o anúncio da retomada das obras ao prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes.

Ricardo Araújo disse que a obra representa mais do que um investimento em infraestrutura. “Esta não é apenas uma obra física aguardada com ansiedade por todos nós. É a chegada de um novo tempo para as relações internacionais do Brasil, inserindo o Acre num ciclo de progresso que não tem mais volta”, declarou. Segundo ele, a obra tem papel destacado no potencial estratégico da região para o comércio exterior.

O Anel Viário é considerado uma obra-chave para a integração logística do Acre com países vizinhos, em especial com a Bolívia e o Peru, além de representar um potencial incremento de receita local, ao desviar o tráfego pesado das áreas urbanas e facilitar o escoamento da produção. A expectativa é que os trabalhos avancem de forma célere nas próximas semanas.

A partir desta quinta-feira (22), o DNIT e a Prefeitura local iniciam, de forma conjunta, o processo de capacitação técnica das equipes e tratativas para a desapropriação de imóveis situados no traçado da obra. O processo será coordenado por Michele Barroso, titular da Coordenação Nacional de Desapropriação e Reassentamento do DNIT, que lidera o treinamento dos agentes municipais e federais envolvidos.