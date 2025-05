É DO ACRE! José Roberto “Jacaré” é bicampeão no Irish Open de Jiu-Jítsu, em Dublin, na Irlanda

O estado do Acre teve seu representante no Irish Open de Jiu-Jítsu Championship, disputado no último domingo (25), em Dublin, na Irlanda. José Roberto Viana, conhecido como mestre “Jacaré” conquistou duas medalhas de ouro, nas categorias leve e absoluto.

O lutador é faixa preta e competidor da categoria master 3, onde venceu o irlandês John Kelly, com uma finalização durante a disputa até os 73kg. Já a segunda medalha veio por pontos, contra Stephen Coll, também irlandês.

O mestre Jacaré, está presente no país europeu desde o mês de fevereiro, realizando intercâmbio para treinar, junto de sua esposa, Suelem Gomes, com o professor Jorge Santos.