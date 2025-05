Em manhã fria, idosa é vista recolhendo recicláveis na capital acreana e emociona web

A queda das temperaturas agrada parte da população acreana, que pode escapar do calor costumeiro, entretanto, parte dela sofre com as quedas de temperatura na capital acreana. Na manhã desta quinta-feira (29) uma catadora de recicláveis foi flagrada trabalhando com diversos agasalhos para resistir às baixas temperaturas.

Uma moradora do conjunto tucumã, onde o vídeo foi registrado comenta espantada sobre o horário em que a mulher estaria trabalhando nas ruas do bairro. De acordo com observação da mulher que registra o momento, a trabalhadora teria uma idade avançada.

“Gente, essa hora é cedo da manhã, ainda não são 8 da manhã, essa senhora aqui catando o lixo, a gente vê que é uma senhora de idade já, aqui bem próximo ao Parque Tucumã catando a garrafa pet”, disse. O vídeo foi enviado ao ContilNet por uma leitora.