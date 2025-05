Em operação, PF desmonta esquema de envio ilegal de veículos para a Bolívia

A Polícia Federal realizou nesta segunda-feira (26) a Operação Travessia, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida no envio de veículos roubados e furtados para a Bolívia. O grupo também é investigado por comunicação falsa de crime, fraudes em seguros e formação de quadrilha. A ação aconteceu em Rondônia, com mandados sendo cumpridos nas cidades de Guajará-Mirim, Cacoal e Porto Velho.

Ao todo, 82 policiais federais participaram da operação, que resultou no cumprimento de 20 mandados de busca e apreensão e quatro de prisão preventiva. Durante os trabalhos, uma pessoa foi presa em flagrante com cerca de um quilo de cocaína e R$ 15 mil em dinheiro. As ordens judiciais foram expedidas pela Vara Criminal de Guajará-Mirim.

As investigações apontam que o esquema contou com a participação de pelo menos 25 pessoas e envolveu o desvio de 42 veículos, com prejuízo superior a R$ 1,5 milhão. Três caminhonetes já foram recuperadas, e a PF segue com as apurações para identificar mais envolvidos e recuperar outros bens desviados.