Em protesto por melhorias na Saúde, moradores do município de Feijó bloqueiam BR-364

Os moradores de Feijó bloquearam no início da tarde desta quarta-feira (21), a BR-364 em protesto para reivindicar melhorias no atendimento do hospital geral do município, além de adequação do espaço, que segundo eles, encontra-se em um péssimo estado.

Um vídeo que circula nas redes sociais, mostra o momento da paralisação da via, que conta com diversas pessoas com cartazes de repudio, além pneus, madeiras e uma tenda montada na localização.

Nos últimos dias, a família de Diogo Silva Albuquerque, de 12 anos, que morreu por infecção generalizada, acusa o Hospital Geral de Feijó, de negligência. O adolescente deu entrada na unidade com uma ferida na perna, e não resistiu após ser transferido para o Hospital Geral do Juruá, em Cruzeiro do Sul.

Gritando ajuda para o governador do estado, os moradores reivindicam a falta de médico e medicamento na casa de saúde, além de equipamentos básicos e a demora no atendimento.

A Polícia Rodoviária Federal informou que está atento a situação do bloqueio, mas não informou sobre o fim da ação. Uma fila quilométrica de veículos já se formou no local.

