Em sessão tensa, Marina Silva se retira de audiência após ataques: “Me ponho no meu lugar de ministra”

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, protagonizou momentos de tensão nesta terça-feira (27), durante audiência na Comissão de Infraestrutura do Senado. A sessão foi marcada por discussões acaloradas com parlamentares, principalmente após críticas ao trabalho da ministra à frente da pasta.

Logo no início da audiência, o senador Omar Aziz (PSD-AM) questionou os dados ambientais apresentados por Marina e apontou que, mesmo sem o apoio do ministério, o Congresso aprovaria mudanças no licenciamento ambiental. “Se essas coisas não andarem, a senhora terá responsabilidade”, afirmou Aziz, cobrando celeridade nas obras de infraestrutura.

A ministra reagiu às interrupções feitas por Aziz e pelo presidente da comissão, senador Marcos Rogério (PL-RO), que chegou a cortar o microfone de Marina durante sua fala. “O senhor gostaria que eu fosse uma mulher submissa. E eu não sou”, disse Marina, em uma das falas mais marcantes da audiência.

Marcos Rogério, sentado ao lado da ministra, respondeu em tom ríspido: “Me respeite, ministra, se ponha no teu lugar”. A frase causou reações negativas do público presente. Logo depois, o senador tentou amenizar a declaração, dizendo que apenas sugeriu que a ministra se colocasse “no seu lugar de ministra de Estado”.

Marina Silva, no entanto, manteve sua posição. “Sou uma mulher de luta e de paz. Mas nunca vou abrir mão da luta. Não é pelo fato de eu ser mulher que vou deixar as pessoas atribuírem a mim coisas que não disse”, afirmou, em defesa do seu posicionamento durante a audiência.

Outro momento tenso envolveu o senador Plínio Valério (PSDB-AM), que declarou: “A mulher merece o respeito, a ministra, não”. Marina respondeu relembrando um episódio anterior em que Valério teria afirmado querer “enforcá-la” após outra audiência. “O senhor disse que queria me enforcar. Se não se desculpar, eu vou embora”, afirmou Marina. Diante da negativa do senador em se retratar, ela deixou a audiência.

Mesmo diante das críticas e interrupções, Marina reforçou seu compromisso com a legislação ambiental. “Faço o meu trabalho com base naquilo que está na lei e nas futuras gerações”, declarou.

Antes de encerrar sua participação, a ministra ainda rebateu acusações feitas por Aziz de que estaria atrapalhando o desenvolvimento nacional. “A senhora não é mais ética do que ninguém. Está prejudicando o país com dados falsos e mais de 5 mil obras paradas”, acusou o senador.

O embate reforça as tensões entre o Ministério do Meio Ambiente e parte do Senado, principalmente em torno de pautas de licenciamento e desenvolvimento.