Em sua 25ª edição, Arraial da Cohab do Bosque inicia nesta sexta; saiba mais

Começa nesta sexta-feira, 23 de maio, a 25ª edição do Arraial da Cohab do Bosque, considerado o mais tradicional de Rio Branco. O evento será realizado sempre às sextas, sábados e domingos, das 19h às 23h, reunindo a comunidade em um ambiente acolhedor e familiar.

A celebração chega à sua marca histórica de 25 anos como ponto de encontro entre vizinhos, amigos e visitantes em busca de lazer, cultura popular e solidariedade.

o Arraial da Cohab do Bosque aposta em outras atrações que mantêm vivo o espírito comunitário do evento. Entre os destaques estão os tradicionais bingos, com premiações variadas que animam o público, além de uma grande variedade de comidas típicas, como mingau, bolo de milho, vatapá, canjica e doces regionais. A programação valoriza a participação popular e o envolvimento dos moradores.

A cada edição, a iniciativa reafirma seu papel como uma das principais celebrações culturais da cidade, mantendo o foco em oferecer um espaço seguro e acolhedor para todas as idades. A expectativa da organização é atrair um grande público nas noites de festa, contribuindo também com a economia local por meio da venda de alimentos.

A entrada é gratuita, e toda a população está convidada a prestigiar essa tradição que há 25 anos movimenta o bairro da Cohab do Bosque com alegria e união.