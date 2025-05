Enem 2025: exame valerá como certificado de conclusão do ensino médio

O ministro da Educação Camilo Santana afirmou nesta sexta-feira (23/5) que o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 voltará a ser usado para conseguir a conclusão do ensino médio. Participantes com mais de 18 anos, que não possuem educação básica completa, poderá receber a certificação a depender da nota alcançada.

Até 2016, os participantes precisavam alcançar no mínimo 450 pontos em cada uma das áreas de conhecimento das provas e nota acima de 500 pontos na redação,para obter o certificado. No ano seguinte, o Ministério da Educação (MEC) definiu que o exame seria apenas para seleção para o ensino superior.

Desde então, a alternativa para quem precisava do diploma do ensino fundamental e médio era o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). O bom desempenho na prova oficial nas edições anuais, resultavam na obtenção do certificado.

Enem 2025

Os candidatos terão de 26 de maio a 6 de junho para fazer as inscrições. Já as provas objetivas e de redação serão aplicadas em 9 e 16 de novembro.

Em 9 de novembro, está programado para ocorrer a aplicação do bloco de linguagens e ciências humanas, além da redação. No total, são 40 questões de língua portuguesa e cinco de inglês ou espanhol, além de 45 questões de ciências humanas. Em 16 de novembro, a prova trará 45 questões de matemática e 45 questões de ciências da natureza.