Família de detento internado reclama de restrições de visitas em hospital no interior do Acre

A família de um detento de 23 anos, internado na UTI do Hospital Regional do Juruá após sofrer uma parada cardíaca dentro do presídio no dia 20, está insatisfeita com a restrição de visitas. A irmã relata que a mãe do rapaz só pôde vê-lo uma vez, e acusa a direção do presídio de impedir novos acessos, mesmo enquanto outros pacientes recebem visitas normalmente.

Segundo a família, o jovem tem problemas cardíacos desde os 14 anos e já passou por uma cirurgia para implante de válvula devido a sequelas de febre reumática. Eles negam rumores de que ele teria sofrido uma overdose, e afirmam que a parada cardíaca foi consequência da falta de tratamento adequado dentro do presídio.

A irmã explica que ele iniciou tratamento particular após sair da prisão, mas teve que interrompê-lo ao ser preso novamente. Desde então, não conseguia mais fazer exames ou tomar a medicação corretamente. Atualmente, ele segue entubado, em ventilação mecânica e com estado de saúde instável.

O detento está no bloco 8, destinado a membros de facções, e foi preso há dois meses pela morte de João Vitor da Silva Borges, de 21 anos, que foi encontrado com marcas de violência após supostamente impedir um assalto. O caso envolve outros presos, incluindo uma mulher. A família pretende denunciar a situação ao Ministério Público.