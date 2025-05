Foragido da justiça é capturado pela PM no interior do Acre

Uma equipe da Polícia Militar de Sena Madureira efetuou no último final de semana a prisão de Marcelo Antônio Barros da Silva, 31 anos, que era considerado foragido da justiça por descumprir as regras do monitoramento eletrônico.

Sua captura ocorreu na rua Piauí, bairro do Bosque, próximo ao FlaSena.

Segundo informações, os PMs realizavam patrulhamento ostensivo quando avistaram o indivíduo. Ao perceber a presença da polícia, ele demonstrou intenso nervosismo, motivando a sua abordagem. Ao ser feita uma consulta no sistema de segurança, constatou-se que havia em seu desfavor um mandado de prisão em aberto.

No decorrer da ocorrência, segundo a PM, Marcelo tentou deliberadamente danificar seu aparelho celular, jogando-o ao solo e desferindo pisões contra o objeto, ocasionando avarias visíveis. Tal atitude foi prontamente contida pelos policiais. A conduta reforçou a suspeita de que o disposto pudesse conter elementos comprometedores ou vinculados a condutas delituosas, fato que será devidamente apurado.

O acusado foi encaminhado para a Unidade de Segurança Pública de Sena Madureira e, em seguida, será transferido para o presídio Evaristo de Moraes.