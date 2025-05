GCF: evento internacional faz o Acre receber mais de 1,5 mil turistas, diz secretário

A 15ª Reunião Anual da Força-Tarefa dos Governadores para o Clima e Florestas (GCF Task Force), realizada no Acre, mais especificamente no centro de convenções da Universidade Federal do Acre (Ufac), em Rio Branco, fez com que o Estado recebesse mais de 1,5 mil turistas, foi o que disse o secretário de Empreendedorismo e Turismo (Sete), Marcelo Messias, em entrevista ao ContilNet.

O secretário destacou que o evento recebe cerca de 1.500 pessoas, de 11 países diferentes, uma oportunidade para divulgar o potencial do Acre.

“Não deixam de ser turistas do mundo inteiro, e nada melhor do que num evento com esse a gente poder divulgar para o mundo o que nós temos em relação ao segmento de turismo. Até porque o tema o tema do GCF é e exatamente esse, o clima, as mudanças climáticas. Nada melhor que apresentar um turismo sustentável que temos aqui em nosso estado”, explicou.

Marcelo Messias ressaltou, ainda, a importância de levar para perto do público um pouco dos principais pontos turísticos que compõem a história do estado do Acre.

A ideia é trazer para as pessoas que estão visitando a feira, uma vivência desses nossos pontos turísticos. Aqui nós temos a vivência do Rio Croa, da Serra do Divisor, da trilha Chico Mendes, contamos um pouco da história dos nossos geoglifos, temos nosso artesanato que é um segmento tão forte em nosso estado”, concluiu.

O GCF Task teve início na última segunda-feira (19) e vai até a próxima sexta-feira (23). O evento deve contar, ainda, com a presença da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, durante o encerramento.