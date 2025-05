Gente? Influenciadora brasileira vende frascos com suor após treinos

A influenciadora fitness Karol Rosalin, de 25 anos, voltou a movimentar a internet ao anunciar a venda de frascos com seu suor coletado após os treinos. A prática inusitada, que viralizou nas redes sociais, gerou polêmica e dividiu opiniões entre os seguidores, alguns elogiaram a criatividade, enquanto outros acharam a ideia exagerada.

Karol também chamou atenção ao sugerir a criação de uma “taxa para maridos”, defendendo que homens contribuam financeiramente com os custos de autocuidado das parceiras. Segundo ela, manter um estilo de vida fitness rigoroso exige investimento alto.

Eleita pela revista Playboy da Austrália como dona do “corpo fitness mais perfeito do mundo” em 2024, com base em análise feita por inteligência artificial, Karol revelou gastar cerca de R$ 6 mil por mês com alimentação, estética e bem-estar.

Influenciadora é internada após fazer sexo com 583 homens em 6 horas

Annie Knight, uma modelo e produtora de conteúdo adulto, passou por um grande susto no último domingo (18). É que a influenciadora de 28 anos precisou ir às pressas para o hospital após ter relações sexuais com 583 homens em apenas 6 horas.

O caso causou indignação geral ao repercurtir nas redes sociais nesta semana. De acordo com a moça, tudo começou com um sangramento vaginal. Annie, que ganhou fama como “a mulher mais sexualmente ativa da Austrália”, revelou à revista US Weekly que está enfrentando complicações após participar de um desafio. “Não estou muito bem, tenho sangrado muito desde o desafio”, contou. Continue lendo aqui!

Sobre Karol Rosalin

Karol Rosalin é uma influenciadora fitness brasileira de 25 anos, residente em São Paulo, que ganhou notoriedade internacional após ser eleita pela revista Playboy da Austrália como a “Mulher Fitness Perfeita”, título concedido com base em análise de inteligência artificial que avaliou critérios como simetria, proporção e harmonia estética.