Gladson anuncia pagamento de verbas rescisórias pendentes a ex-servidores em 4 etapas; veja datas

Nesta quarta-feira (21) o governador Gladson Camelí divulgou nas suas redes sociais que irá efetuar a liquidação total das verbas rescisórias de ex-servidores estaduais que estavam pendentes.

O processo será feito através das secretarias de Estado de Administração (Sead) e da Fazenda (Sefaz).

“Essa medida reflete nosso compromisso com a valorização de quem já prestou serviço ao nosso estado e com a manutenção do equilíbrio das contas públicas”, afirmou.

Os pagamentos ocorrerão em quatro etapas, começando no dia 30 de maio e com previsão de finalização até 15 de dezembro. A maioria dos beneficiários, cerca de 70%, é composta por ex-militares de várias categorias e períodos de desligamento, que têm direitos trabalhistas ainda não recebidos.

As datas para os lotes de pagamento foram estabelecidas da seguinte forma:

• 1º lote: de 30 de maio a 15 de junho;

• 2º lote: de 30 de julho a 15 de agosto;

• 3º lote: de 30 de setembro a 15 de outubro;

• 4º lote: de 30 de novembro a 15 de dezembro.

