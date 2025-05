Gladson parabeniza os 109 anos da PMAC em solenidade na Praça da Revolução

O governador do Acre prestou homenagem aos 109 anos da Polícia Militar do Acre (PMAC) em uma solenidade realizada na sede da instituição, na Praça da Revolução, em Rio Branco. No vídeo divulgado nas redes sociais, ele aparece prestando continência e beijando a bandeira da corporação em sinal de respeito e reconhecimento.

“Servir e proteger é mais que um lema — é uma missão honrada todos os dias por homens e mulheres que fazem da Polícia Militar do Acre um exemplo de dedicação e coragem. Parabéns pelos 109 anos!”, declarou.

A homenagem integra a programação do aniversário da PMAC, que também contou com atividades abertas ao público, como a Exposição PMAC 109 Anos, realizada no Via Verde Shopping, e a tradicional Corrida Tiradentes, que aconteceu no domingo (18).

Veja o vídeo: