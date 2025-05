Gladson publica novas nomeações e exonerações no Governo; veja lista completa no DOE

O governador do estado do Acre, Gladson Camelí, realizou mais uma leva de nomeações, exonerações e alterações de lotação dos comissionados do governo. A lista foi divulgada na manhã desta quarta-feira (21), através do Diário Oficial do Estado (DOE).

As exonerações desta edição ficaram por conta do grupo de chefia, assistência e assessoramento e das seguintes secretarias: Secretaria Estadual de Educação (SEE), Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) e Controladoria Geral do Estado.

Já as nomeações contemplam novos servidores para o Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, destinados para a Secretaria de Comunicação (Secom), Sesacre e também para o Gabinete da vice-governadora, Mailza Assis, Controladoria Geral do Estado, Instituto de Meio Ambiente (IMAC) e Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (SEEL).

Além disso, o estado realizou alterações de lotação de servidores, saindo do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento da Secretaria da Mulher (Semulher) para a Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov) e da Segov para a Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre).

Confira a lista completa no PDF abaixo: