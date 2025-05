Goleiro acreano Weverton detona o VAR e critica falta de autonomia dos árbitros: “O Brasil caga tudo”

O goleiro Weverton, do Palmeiras, não escondeu a insatisfação com a arbitragem brasileira e voltou a criticar o uso do VAR no futebol nacional. Após a partida, em entrevista ao canal Premiere, ele afirmou que o sistema tem influenciado diretamente as decisões dos árbitros, que, segundo ele, deixam de ter autonomia em campo.

“Todo final de semana alguém vai ser beneficiado, alguém vai ser prejudicado (pela arbitragem). Agora, é incrível como o VAR funciona em todo lugar do mundo, nas grandes ligas, e nós brasileiros temos a categoria de cagar com tudo. O árbitro tem que ter autonomia”, disparou.

Weverton ressaltou que, na sua visão, o VAR não é utilizado de forma consistente no Brasil e que, muitas vezes, só entra em ação quando interessa. Segundo ele, o árbitro deveria ser a autoridade máxima dentro de campo, e o VAR deveria ser usado apenas em situações extremamente necessárias.

Essa não é a primeira vez que o goleiro critica o sistema. Em 2022, após a eliminação do Palmeiras para o São Paulo nas oitavas de final da Copa do Brasil, ele também questionou a atuação do VAR, especialmente em um lance de possível impedimento no gol do atacante Luciano, do time adversário.

A fala de Weverton reacende o debate sobre a utilização do VAR no futebol brasileiro e a necessidade de mais preparo, tanto tecnológico quanto humano, para que o sistema funcione de forma justa e eficiente.

Assista o vídeo: