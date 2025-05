Gotas de Vida: estudantes de enfermagem e Hemoacre realizam ação para incentivar doação de sangue

Com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da doação de sangue e incentivar esse gesto solidário, estudantes do 2º período do curso de Enfermagem da Uninorte realizam, na próxima quinta-feira (29), a primeira edição do projeto “Gotas de Vida”. A ação acontecerá no estacionamento do Via Verde Shopping, das 13h às 20h, com a presença da unidade móvel do Hemoacre.

Idealizado pela estudante Anmylla Matos, líder da turma, com o apoio do professor Celso Ritter, o projeto busca aproximar a comunidade da causa da doação de sangue, oferecendo orientações educativas e a oportunidade de doar de forma prática e acessível em um local de grande circulação de pessoas.

“Queremos mostrar que doar sangue é simples e salva vidas. Muitas vezes as pessoas querem ajudar, mas falta informação ou oportunidade. É isso que estamos tentando mudar com o ‘Gotas de Vida’”, explica Karina Ferreira, uma das alunas envolvidas na divulgação.

A presença do carro do Hemoacre é essencial para a coleta segura e eficiente das doações. Por conta da disponibilidade da unidade móvel, os organizadores planejam realizar o projeto pelo menos duas vezes ao ano, sempre em parceria com o centro de hemoterapia do estado.

Além da coleta, os participantes receberão orientações sobre quem pode doar, a frequência ideal e os cuidados necessários antes e depois da doação. A expectativa é que a iniciativa ajude a reforçar os estoques de sangue e gere maior engajamento da população.

A ação é aberta a todos que estiverem aptos a doar sangue, conforme os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde e o Hemoacre. É necessário apresentar um documento oficial com foto, estar em boas condições de saúde, bem alimentado e ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 devem estar acompanhados dos responsáveis).