Gripe aviária: mais três países suspendem compra de frango nacional

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) atualizou, nesta sexta-feira (21/5), que três novos mercado anunciaram suspensão das importações em todo território brasileiro. Albânia, Namíbia e Índia entraram para a lista dos países que suspenderam a importação da carne de frango brasileira em decorrência do primeiro registro de gripe aviária em uma granja comercial no Rio Grande do Sul, na quinta-feira (15/5).

Além dos três países, a Angola optou por restringir compras apenas do estado do Rio Grande do Sul.

O levantamento do Governo expõe que na interrupção da exportação em nível nacional, mais de 30 países não estão recebendo exportações da ave com origem no Brasil. Já em nível regional, ao estado do Rio Grande do Sul, 16 países já estão em suspensão. Os Emirados Árabes Unidos e o Japão, participam da suspensão limitada ao ao município de Montenegro (RS).

Veja lista atualizada

Suspensão total das exportações de carne de aves do Brasil:

China

União Europeia

México, Iraque

Coreia do Sul

Chile

Filipinas

África do Sul

Jordânia

Peru

Canadá

República Dominicana

Uruguai

Malásia

Argentina

Timor-Leste

Marrocos

Bolívia

Sri Lanka

Paquistão

Albânia

Namíbia

Índia

Suspensão restrita ao estado do Rio Grande do Sul:

Arábia Saudita

Turquia

Reino Unido

Bahrein

Cuba

Macedônia

Montenegro

Cazaquistão

Bósnia e Herzegovina

Tajiquistão

Ucrânia

Rússia

Bielorrússia

Armênia

Quirguistão

Angola

Suspensão limitada ao município de Montenegro (RS):