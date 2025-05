Grupo Caça Risadas comemora 7 anos de stand-up com show especial neste sábado no Hélio Melo

O grupo acreano de stand-up comedy Caça Risadas celebra, neste sábado (31), sete anos de trajetória levando humor para palcos do Acre e de outros estados. Para marcar a data, os comediantes realizam um show comemorativo no Teatro Hélio Melo, no Centro de Rio Branco, a partir das 19h.

Criado em 2018 por Geovany Calegário e Pedro Moreira, o Caça Risadas é referência local no gênero de comédia stand-up, formato consagrado no Brasil que consiste na apresentação de textos autorais com o humorista de “cara limpa”, sem personagens ou fantasias.

Ao longo dos anos, o grupo já se apresentou em cidades como Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Porto Velho, conquistando públicos diversos e consolidando seu espaço na cena cultural da região Norte. Além dos shows regulares, o coletivo promove a cultura e incentiva novos talentos por meio das noites de “open mic”, onde qualquer pessoa pode subir ao palco — desde que siga as regras: o texto precisa ser original e o comediante deve estar de cara limpa.

O Caça Risadas também se destaca pela responsabilidade social. Todos os anos, o grupo organiza um show solidário no fim do ano, com arrecadação de alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade. A ação também já foi realizada em períodos de alagação no estado.

Os palcos percorridos são variados. O grupo já se apresentou em bares tradicionais como Confraria, Loft, Studio Beer e Vintage Pub. Atualmente, realiza apresentações mensais no Garagem Moto Club, além de ocupar cada vez mais os teatros da capital.

Os ingressos para o show de 7 anos estão à venda por R$ 20 (individual) e R$ 30 (duplo). Interessados podem garantir entrada pelo telefone (68) 99908-0985.