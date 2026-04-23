Com show chegando, Neiff manda recado para os acreanos: “Vamos trair?”

A apresentação do cantor Anderson Neiff em Rio Branco, marcada para o dia 5 de junho durante o Saut Fest, já registra alta procura por ingressos e movimenta o público antes mesmo da realização do evento. A pré-venda foi esgotada e setores como lounges não estão mais disponíveis, enquanto os camarotes já têm cerca de 60% das unidades vendidas, segundo a organização.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o artista confirmou presença e convidou o público acreano para a festa. Em tom descontraído, ele afirmou: “Salve, galerinha do Acre! Dia 5 de junho eu tô chegando. Vem quebrar tudo, tá? Cadê minhas alunas, tão aí? Vamos trair, vamos?”. A publicação repercutiu entre os fãs e contribuiu para o aumento na procura pelos ingressos.

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A expectativa é de casa cheia, impulsionada tanto pela estreia do cantor no estado quanto pela estrutura do evento, que prevê open bar e diferentes áreas para o público. A proposta inclui música e ambientação em um mesmo espaço, com foco na experiência do público.

A organização tem orientado os interessados a garantirem os ingressos com antecedência, diante do ritmo acelerado de vendas e da possibilidade de esgotamento dos setores restantes. Além do público da capital, a expectativa é de que o evento atraia pessoas de municípios vizinhos e de regiões próximas, o que também deve refletir na movimentação de setores como hospedagem, transporte e alimentação.