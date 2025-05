Homem é preso em Cruzeiro do Sul acusado de agredir enteada com faca por ciúmes

Um homem foi preso na tarde desta quarta-feira (21) na comunidade Vila Lagoinha, às margens da BR-364, em Cruzeiro do Sul, sob a acusação de agredir fisicamente sua enteada adolescente. A prisão ocorreu após o Conselho Tutelar do município receber uma denúncia anônima informando que uma aluna apresentava diversas marcas de violência em seu corpo.

Ao serem acionados para prestar apoio aos conselheiros tutelares, policiais militares se dirigiram à instituição de ensino onde a jovem estuda. Em diálogo com os profissionais da escola, a adolescente relatou ter sido atacada pelo padrasto com uma faca. A motivação da agressão, segundo a vítima, teria sido a descoberta por parte do agressor de que ela estava conversando com um rapaz através do aplicativo WhatsApp.

Diante da gravidade da denúncia, a equipe policial se deslocou até a residência da menor, onde a mãe e o padrasto foram interrogados. Ambos confirmaram as agressões sofridas pela adolescente, culminando na prisão em flagrante do padrasto.

Durante o atendimento da ocorrência, a Polícia Militar também revelou que a adolescente já havia sido vítima de abuso sexual em dias anteriores. A principal suspeita recai sobre o próprio padrasto, que, no entanto, negou a acusação.

O caso foi formalmente encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, que dará prosseguimento às investigações. A jovem será submetida a exames periciais para confirmar as lesões físicas e apurar a denúncia de abuso sexual. A Polícia Civil deverá aprofundar as investigações para esclarecer todos os detalhes do caso e responsabilizar o agressor.