Homem é preso por assar o próprio cachorro dentro de um forno

O responsável se chama James Williamson, de 44 anos. Tudo ocorreu durante uma discussão que ele teve com um parente. Enquanto a conversa acontecia, o pet latia, sem parar. Irritado, James pegou o animal no colo e o colocou dentro do forno, antes de ligá-lo. Ele ainda travou a entrada do objeto para que o animalzinho não fugisse. O ato provocou a morte do Chihuahua.

Vizinhos do responsável chamaram a polícia depois de ouvirem latidos intensos de dor. Em entrevista ao canal americano FOX 10, o sargento McMann relatou que encontrou os restos carbonizados do cachorro, espalhados na entrada da garagem. “Eu também tenho um chihuahua. Quando cheguei lá, fiquei sem palavras, de verdade. Fiquei parado ali, olhando para o cachorro por um tempo e precisei me recompor”, relatou o agente. O crime ocorreu perto da divisa com o estado da Flórida. Pelo que fez, James acabou preso e acusado de crueldade animal agravada. Agora detido, tem fiança estipulada em US$ 15 mil (R$ 85 mil). No estado do Alabama, vale mencionar, o ato é tratado como um crime de menor gravidade. Apesar disso, o responsável ainda pode ser condenado a perder o direito de ter animais de estimação.