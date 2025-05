Homem faz ameaças com bombas na sede do Ministério do Desenvolvimento Social, em Brasília

A sede do Ministério do Desenvolvimento Social, na Esplanada dos Ministérios, na região do Plano Piloto de Brasília, está sob ameaça de bomba às 14h30min (12h30min no Acre) desta quinta-feira (23). As ameaças são feitas por um homem identificado como Flávio Checo.

Ele teria como reféns uma mulher e uma criança e estaria carregando explosivos. Antes, teria explodido artefatos a poucos metros da entrada do Ministério. Policiais militares do Distrito Federal foram mobilizados por conta da. Informações iniciais da própria Polícia, dão conta de que o homem teria explodido um artefato na frente do ministério por volta das 16h (horário de Brasília).

O caso ocorreu próximo ao bloco A da Esplanada dos Ministérios, onde estão também os prédios de outros ministérios como o Ministério dos Esportes e do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Uma equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi acionada. Às 16h20, a PMDF confirmou que o homem tem um pacote suspeito e recusa-se a se afastar do local, levantando indícios de potencial ameaça.

A Operação Petardo, que é usada em caso de ameaça de bombas, foi iniciada. Com a chegada do esquadrão antibombas, as áreas dos prédios foram isoladas e com o pedido de os servidores se afastarem.

Testemunhas informaram que, mais cedo, o homem havia tentado entrar no Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) porque, supostamente, teve algum processo negado. Ele não conseguiu entrar no prédio e teria explodido as bombas e passado a fazer ameaças.