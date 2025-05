Homem que toma banho em plena luz do dia e é flagrado lavando roupas em esquina movimentada de Rio Branco

Após ter sido flagrado tomando banho de cueca durante uma forte chuva em Rio Branco no mês passado, um homem voltou a ser visto no mesmo local, desta vez durante a noite e sem chuva. Ele foi filmado lavando roupas e tomando banho na esquina do cruzamento da Rua Itália com a Estrada Dias Martins, ao lado da sede da AABB, uma das regiões mais movimentadas da capital acreana.

Nas imagens gravadas nesta segunda-feira (26), o homem aparece novamente usando apenas uma cueca, desta vez com peças de roupa estendidas. A cena foi registrada por motoristas que passavam pelo local e também circula nas redes sociais.

Até o momento, não há informações oficiais sobre a identidade do homem.

Veja o vídeo: