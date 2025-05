Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira

A LUA VAZIA

Data estelar: Lua Vazia das 10h até 14h34 (Horário de Brasília)

A consciência, esse mistério que tentamos compreender como peixes que se perguntam o que será aquilo de que tanto se fala e que chamam de água, se experimenta em níveis diversos de objetividade e subjetividade. Às vezes mais voltada ao mundo exterior com suas tarefas e protocolos; noutras, mergulhada no mundo interior — com sua imaginação, emoções e incertezas.

Quando a Lua está Vazia, a consciência da Terra — entidade senciente como cada um de nós — se projeta para dentro. E nós somos levados com ela. Porém, insistimos em seguir no ritmo da vida objetiva, como se a mente pudesse ignorar a alma. E aí nos perdemos, tropeçamos, nos atrapalhamos com o que parecia simples.

Durante essa Lua Vazia, entre 10h e 14h34, escolha se conectar mais com o que sente, com o que intui. Isso pode não ser prático, mas é verdadeiro. E a verdade, ainda que sutil, é sempre uma luz no caminho.

ÁRIES (nascidos entre 21 de março e 20 de abril)

Ideias vão e vêm, conversas se multiplicam — mas ação concreta, quase nada. Para não perder o ritmo, escolha uma dessas ideias e experimente colocá-la em prática. Uma semente pode bastar.

TOURO (nascidos entre 21 de abril e 20 de maio)

Quando tudo parece possível, a alma vacila, sem saber o que escolher. Mas pense: ter opções é melhor do que não ter nenhuma. Deixe que o tempo e o coração afinem suas decisões.

GÊMEOS (nascidos entre 21 de maio e 20 de junho)

A mente quer racionalizar tudo, mas hoje a resposta virá da intuição. Sintonize-se com seu interior e siga o que sentir. Só cuide para não confundir desejo passageiro com um verdadeiro chamado.

CÂNCER (nascidos entre 21 de junho e 21 de julho)

Assuntos do passado podem reaparecer. Você não precisa resolvê-los agora, mas escutá-los, sim. Reserve um espaço interno para observar — talvez uma solução esteja mais perto do que pensa.

LEÃO (nascidos entre 22 de julho e 22 de agosto)

Você quer crescer, e esse crescimento pede alianças. Projetos grandes precisam de parcerias. Este é o momento de observar quem caminha ao seu lado com generosidade e visão.

VIRGEM (nascidos entre 23 de agosto e 22 de setembro)

Há trabalho a ser feito, mesmo durante a confusão da Lua Vazia. A vida oferece oportunidades de avanço. Ainda que pequenos, os passos de hoje podem levar longe amanhã.

LIBRA (nascidos entre 23 de setembro e 22 de outubro)

O coração quer aventura, mas a agenda diz outra coisa. Há um conflito interno entre o desejo de fugir e a responsabilidade de permanecer. Encontre uma brecha para ambos existirem.

ESCORPIÃO (nascidos entre 23 de outubro e 21 de novembro)

A suspeita espreita os pensamentos. Antes de acusar, olhe para dentro. Talvez você esteja projetando nos outros algo que é seu. Esse autoconhecimento pode te salvar de mal-entendidos.

SAGITÁRIO (nascidos entre 22 de novembro e 21 de dezembro)

Somos todos parte de um mesmo organismo, mas vivemos como se estivéssemos separados. Relembre os laços invisíveis que unem você aos outros. O mundo precisa mais de empatia do que de certezas.

CAPRICÓRNIO (nascidos entre 22 de dezembro e 20 de janeiro)

O entusiasmo é bom, mas agora é hora de ir além das ideias e buscar ação concreta. Por mais desafiador que pareça, dar forma ao que você deseja é o que o universo pede neste momento.

AQUÁRIO (nascidos entre 21 de janeiro e 19 de fevereiro)

A liberdade existe, mesmo que limitada. Use o espaço que tem para dar pequenos passos na direção dos seus desejos. Um pouco de margem já pode render grandes movimentos.

PEIXES (nascidos entre 20 de fevereiro e 20 de março)

Tudo começa pela clareza. Antes de qualquer ação, defina o que realmente quer. Com o coração alinhado à intenção certa, o resto do caminho se ilumina, mesmo durante a névoa da Lua Vazia.