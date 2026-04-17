Ampliação da rede de água deve beneficiar 500 famílias no Acre

Investimento superior a R$ 1,5 milhão prevê expansão de 10 mil metros de rede em municípios do interior

O Governo do Acre anunciou a ampliação da rede de abastecimento de água em diversos municípios, com previsão de beneficiar cerca de 500 famílias em diferentes regiões do estado. A medida faz parte de um conjunto de investimentos voltados ao fortalecimento do sistema de saneamento básico, considerado essencial para a saúde pública e qualidade de vida da população.

De acordo com informações publicadas no Diário Oficial do Acre desta sexta-feira (17), a expansão da rede inclui a implantação de aproximadamente 10 mil metros de novas tubulações, com foco principalmente em cidades do interior. O investimento ultrapassa R$ 1,5 milhão e integra ações coordenadas pelo Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre).

A iniciativa contempla municípios como Plácido de Castro, Assis Brasil, Epitaciolândia, Brasileia, Xapuri, Tarauacá, Manoel Urbano, Sena Madureira, Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio Lima. Nessas localidades, a ampliação da rede busca atender áreas que ainda enfrentam dificuldades no acesso à água tratada.

Além disso, o projeto inclui a aquisição de caminhões-pipa para reforçar o atendimento emergencial, principalmente em regiões afetadas por estiagens ou com infraestrutura limitada. O investimento nessa área chega a R$ 2,9 milhões, ampliando a capacidade de resposta em situações críticas.

Outra frente de atuação envolve a perfuração de poços em comunidades específicas, como no Ramal do Escondido, em Cruzeiro do Sul, e no bairro Invasão do Zequinha, em Tarauacá. A medida deve beneficiar aproximadamente 150 famílias e conta com investimento adicional de R$ 400 mil.

Além da ampliação da rede de abastecimento, o Estado também prevê reforços na área de esgotamento sanitário. Entre as ações está a aquisição de caminhões hidrojatos, utilizados na limpeza e manutenção de redes de esgoto, com investimento estimado em R$ 2,7 milhões. O objetivo é melhorar a eficiência dos serviços e ampliar o atendimento à população.

Segundo o governo, a ampliação da infraestrutura de água e saneamento tem impacto direto na saúde pública. O acesso à água tratada reduz a incidência de doenças relacionadas à falta de saneamento básico, além de melhorar as condições de higiene e bem-estar das famílias.

Outro aspecto relevante é o impacto social da medida, especialmente em comunidades mais afastadas dos centros urbanos. Em muitas dessas regiões, o acesso à água potável ainda é limitado, o que dificulta o dia a dia da população e compromete atividades básicas.

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Além disso, o investimento também contribui para o desenvolvimento local. Com maior acesso à água, atividades econômicas, como agricultura e pequenos negócios, podem ser fortalecidas, gerando melhorias na renda das famílias.

A iniciativa integra um conjunto de ações voltadas à modernização da infraestrutura urbana e rural do estado. Com isso, o governo busca ampliar o acesso a serviços essenciais e reduzir desigualdades entre regiões.

Por fim, a expectativa é que as obras sejam executadas de forma gradual, priorizando áreas com maior necessidade. O acompanhamento técnico das intervenções deverá garantir a qualidade dos serviços e a efetividade dos investimentos realizados.