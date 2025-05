Influenciadora é internada após fazer sexo com 583 homens em 6 horas

Annie Knight, uma modelo e produtora de conteúdo adulto, passou por um grande susto no último domingo (18). É que a influenciadora de 28 anos precisou ir às pressas para o hospital após ter relações sexuais com 583 homens em apenas 6 horas.

O caso causou indignação geral ao repercurtir nas redes sociais nesta semana. De acordo com a moça, tudo começou com um sangramento vaginal. Annie, que ganhou fama como “a mulher mais sexualmente ativa da Austrália”, revelou à revista US Weekly que está enfrentando complicações após participar de um desafio. “Não estou muito bem, tenho sangrado muito desde o desafio”, contou.

A australiana tem endometriose e relatou que sentiu dores após o evento. “Estava definitivamente um pouco dolorida e eu tive um pequeno corte”, acrescentou, deixando claro o impacto que o episódio causou.

Annie detalha momento íntimo

De acordo com Annie, a maratona sexual foi cuidadosamente organizada em blocos de uma hora de atividade, sempre seguidos por pausas de 15 minutos dedicadas à higiene, hidratação e descanso. Apesar da preparação, o impacto no corpo foi inevitável. “Acho que 583 homens por dia não são bons para o corpo”, escreveu ela nas redes sociais, onde apareceu vestida com roupas hospitalares, sinalizando o desgaste físico que a experiência causou.

Em 2024, Annie surpreendeu ao anunciar uma meta ousada: manter relações sexuais com mil pessoas até o fim de 2025. No entanto, o que parecia um desafio de longo prazo foi concluído muito antes do previsto, cerca de sete meses antes do prazo final. “Foi um objetivo pessoal. Mas, claro, eu sabia que ia gerar polêmica”, admitiu ela em entrevistas anteriores, ciente da repercussão que sua escolha provocaria.