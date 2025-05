Jairo Carioca foi visto com vida no último domingo, quando se preparava para ir ao Maracanã

O jornalista acreano Jairo Carioca, encontrado morto em um dos apartamentos do Hotel Ibis, do Rio de Janeiro, cumpria pauta na cidade fluminense ao participar de um evento da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia, acompanhado do secretário Assur Mesquita e do deputado Luiz Gonzaga, primeiro-secretário da Assembleia Legislativa. Ele completaria 53 anos no próximo domingo, dia 25.

SAIBA MAIS: Morre o jornalista Jairo Carioca; corpo foi encontrado dentro de apartamento no RJ

Os membros da comitiva do Acre estiveram com o jornalista no domingo (18), quando ele se preparava para ir ao estádio do Maracanã assistir ao jogo Flamengo e Botafogo. Desde então, não foi mais visto. Na segunda-feira (19), quando a comitiva foi cumprir uma agenda com empresários chineses, sentiram a falta de Carioca, que não respondia nenhuma ligação. Quando foi por volta das 22h da segunda-feira, o telefone de Carioca foi atendido por um funcionário do hotel que informou que ele havia sido encontrado morto em seu quarto, provavelmente vítima de um infarto.

Em 2024, Carioca lançou o livro “Vovô Irineu”, obra que relata toda a trajetória de vida do fundador da Doutrina do Daime, Mestre Irineu, e a fundamentação de sua escola espiritual no Acre. Atualmente, o jornalista fazia parte da Assessoria do governo. Ele havia sido secretário de comunicação da Prefeitura de Senador Guiomard, na gestão Celso Ribeiro.

“Hoje a tristeza tomou conta do meu mundo e a saudade bate forte no meu coração. Você partiu e dói muito pensar que seus olhos se fecharam para sempre. Não sei como será o dia de amanhã, mas sei que nunca nada voltará a ser como era, pois você não está mais aqui. Sei que o tempo vai me ajudar a aceitar esta realidade, mas hoje apenas quero chorar. Para sempre recordarei você e tudo que vivemos. Descanse em paz”, disse a filha do jornalista, Fernanda Morais, em suas redes sociais na manhã desta terça-feira (20) – a filha deve embarcar para o Rio ainda hoje para liberar o corpo do pai.

O corpo de Carioca deve ser transladado para o Acre e o velório deve ocorrer na quarta-feira (21), em Rio Branco.