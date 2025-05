Jairo Carioca recebeu último adeus no Cemitério do Bairro Alto Santo com samba e emoção

Foi ao som de samba, uma de suas maiores paixões, que o jornalista acreano Jairo Carioca recebeu seu último adeus nesta sexta-feira (23), em Rio Branco. Amigos, familiares e colegas de profissão se reuniram no Cemitério do Bairro Alto Santo para prestar as últimas homenagens ao comunicador, encontrado morto na última segunda-feira (19) em um quarto de hotel no Rio de Janeiro.

O corpo de Jairo chegou à capital acreana na noite de quinta-feira (22), por volta das 22h50, e foi velado a partir das 3h da madrugada no Centro de Iluminação Cristã Luz Universal (Ciclu) Alto Santo, na Estrada Raimundo Irineu Serra.

Inicialmente, o enterro estava previsto para as 11h, mas, a pedido da família, a cerimônia foi antecipada para as 10h. O sepultamento foi marcado por momentos de forte comoção e homenagens emocionadas. Sambas escolhidos por pessoas próximas embalaram a despedida de um dos nomes mais conhecidos do jornalismo local.

Diversas autoridades estiveram presentes, entre elas a vice-governadora do Acre, Mailza Assis (PP), além de secretários de Estado e colegas da imprensa acreana, que destacaram a trajetória e o legado profissional deixado por Jairo.

A causa da morte ainda não foi divulgada oficialmente, mas o caso segue sendo acompanhado pelas autoridades competentes.