Família decide antecipar horário de sepultamento do corpo do jornalista Jairo Carioca

O corpo do jornalista acreano Jairo Carioca chegou a Rio Branco na noite de quinta-feira (22), por volta das 22h50. A morte repentina do profissional causou comoção entre colegas de imprensa, amigos e familiares.

SAIBA MAIS: Morre o jornalista Jairo Carioca; corpo foi encontrado dentro de apartamento no RJ

O velório teve início ainda na madrugada desta sexta-feira (23), às 3h, no Centro de Iluminação Cristã Luz Universal (Ciclu) Alto Santo, situado na Estrada Raimundo Irineu Serra, número 3718. O espaço espiritual, ligado à doutrina do Santo Daime, foi escolhido pela família para prestar as últimas homenagens ao jornalista.

Inicialmente previsto para ocorrer às 11h, o sepultamento no Cemitério do Bairro Palmeiral, também na região do Alto Santo, foi antecipado a pedido dos familiares e deve acontecer às 10h da manhã.

Jairo era conhecido por sua atuação marcante no jornalismo local e deixa um legado de compromisso com a informação e o Acre.