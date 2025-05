Jogos do PS Plus de junho são revelados pela Sony para celebrar o Days of Play! Veja lista

O catálogo do PlayStation Plus vem crescendo cada vez mais, já que mensalmente são adicionados diversos games por lá. Agora, para celebrar o Days of Play, a Sony anunciou a lista com os jogos gratuitos de junho para os assinantes do PS Plus Essential, Extra e Deluxe — e tem bons títulos vindo por aí.

Todos os níveis do serviço de assinatura da PlayStation receberão 10 jogos nos próximos dias. Além do remaster de GTA 3, os jogadores também podem esperar por NBA 2K25, Destiny 2: The Final Shape, Alone in the Dark (2024) e muito mais.

Lembrando que o Days of Play é uma janela promocional da Sony que acontece todos os anos no mês de junho, trazendo super descontos em jogos, consoles e acessórios. Ela começa nesta quarta (28) e ficará disponível até o dia 11 de junho.

Jogos do PS Plus Essential, Extra e Deluxe de junho de 2025

Além disso, o catálogo de clássicos também ficará um pouco maior com algumas adições no mês que vem. Confira a lista completa a seguir!

Jogos do PS Plus Essential de junho

Destiny 2: The Final Shape | PS4 e PS5 (disponível dia 28 de maio)

NBA 2K25 | PS4 e PS5 (disponível dia 3 de junho)

Alone in the Dark (2024) | PS5 (disponível dia 3 de junho)

Bomb Rush Cyberfunk | PS4 e PS5 (disponível dia 3 de junho)

Jogos do PS Plux Extra e Deluxe de junho

Another Crab’s Treasure | PS5 (disponível dia 29 de maio)

Skull and Bones | PS5 (disponível dia 2 de junho)

Destiny 2: Legacy Collection | PS4 e PS5 (disponível dia 4 de junho)

Myst | PS4 e PS5 (disponível dia 5 de junho)

Riven | PS4 e PS5 (disponível dia 5 de junho)

GTA 3 | PS4 e PS5 (disponível dia 10 de junho)

Mais detalhes sobre os jogos do PS Plus Essential, Extra e Deluxe de junho

Ficou interessado na lista de jogos do PS Plus Essential, Extra e Deluxe de junho? Então confira abaixo o trailer de cada um deles!

CLIQUE AQUI para ver a matéria completa