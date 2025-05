Jovem causa espanto ao confessar porque matou aluna de 14 anos em escola

A Polícia Civil de Minas Gerais revelou nesta terça-feira (20) novos e perturbadores detalhes sobre o assassinato da estudante Melissa Campos, de 14 anos, dentro de uma escola particular em Uberaba (MG). O crime, que chocou o país, foi cometido por um colega da mesma idade, no dia 8 de maio.

Qual foi a motivação do crime?

O caso ganhou mais clareza após a confissão do adolescente, que declarou ter matado Melissa por “inveja”, visto que ela “simbolizada a alegria que ele não tinha”. Pouco antes do ataque, câmeras de segurança flagraram o momento em que a vítima recebe um bilhete com sua “sentença de morte”, segundos antes de ser golpeada. As informações foram divulgadas pelo portal iG.

Segundo o delegado Cyro Moreira, responsável pela investigação, o assassinato foi um ato de frieza e premeditação. O autor atingiu a menina diretamente no coração com uma faca, descartando a versão inicial de que a arma teria sido uma tesoura.

“O autor tomou a vítima de surpresa, desferindo um golpe de faca no seu coração. Antes, entregou a ela uma sentença de morte em que informava que seria condenada à morte por estrangulamento, mas acabou usando uma faca”, relatou o delegado.

Apesar dos esforços para salvá-la, Melissa não resistiu aos ferimentos. Um pai de aluna, que também é delegado, foi o primeiro a socorrê-la e acionou reforço policial imediatamente. Após o crime, o autor saiu andando da sala e permaneceu foragido por algumas horas. Ele foi encontrado na rodovia AMG-2595 após uma denúncia anônima.

Momento da confissão

Durante o depoimento, além de confessar o homicídio, revelou onde havia deixado a faca usada no ataque: o objeto foi encontrado cravado em uma árvore. O adolescente também apontou a participação de um colega de sala, que teria colaborado com o plano e foi apreendido dois dias depois.

A apuração do caso revelou que o crime foi meticulosamente planejado pela dupla. A Polícia Civil obteve evidências concretas por meio de imagens de câmeras internas e anotações escritas nos cadernos dos suspeitos. Ambos estão internados provisoriamente em uma unidade de atendimento socioeducativo, onde aguardam os próximos desdobramentos judiciais.

A declaração de que o assassinato foi motivado por “inveja” gerou ainda mais comoção entre familiares, educadores e a comunidade local.