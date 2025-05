Jovem morre no pronto-socorro após colidir com máquina de asfalto no interior do Acre

Geison do Carmo Andrade, de 25 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (22) após se envolver em um grave acidente na cidade de Xapuri, no interior do Acre. O jovem colidiu com uma máquina de asfalto estacionada na Rua Principal do bairro Constantino, nas proximidades da escola A Caminho do Saber, na noite da última quarta-feira (21).

Segundo testemunhas, o motociclista trafegava em alta velocidade quando perdeu o controle da moto e bateu violentamente contra o equipamento, que estava parado e fora de operação no momento da colisão.

Moradores da região relatam que a imprudência no trânsito aumentou desde o início das obras de revitalização da via. A rua, segundo eles, é frequentemente palco de abusos de velocidade, o que eleva o risco de acidentes.

Geison foi socorrido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital Epaminondas Jácome, em Xapuri. Devido à gravidade dos ferimentos — especialmente um forte trauma torácico —, ele precisou ser transferido, em uma Unidade de Transporte Avançado (UTA), para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).

A ambulância chegou à capital por volta da 1h05 da madrugada desta quinta-feira, mas Geison não resistiu e morreu logo após dar entrada na unidade. O caso será investigado pelas autoridades do município de Xapuri.