Juntos Pelo Acre: Mailza leva atendimentos médicos e sociais a Transacreana e ganha pioneirismo

Em um marco histórico para a comunidade Vai Se Ver, a vice-governadora Mailza Assis liderou neste domingo (25), a ação “Juntos Pelo Acre”, um programa do Governo do Estado que visa combater a pobreza e oferecer acompanhamento intersetorial a pessoas em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa, que ocorreu na Estrada Transacreana, KM 52, Ramal Vai Se Ver, marcou a primeira vez que uma autoridade do executivo acreano visitou a comunidade, reforçando o compromisso do governo em cuidar das pessoas e promover a superação da pobreza.

A vice-governadora Mailza Assis, autora do projeto, foi a responsável pela organização da agenda, demonstrando seu papel central na articulação e execução do evento. A ação, que teve previsão de atender cerca de 600 pessoas, ofereceu uma série de serviços essenciais, incluindo teste rápido, pediatra, psicólogo, clínico geral, registro civil, Bolsa Família, tenda de direitos e vestuário social.

Em suas palavras, Mailza Assis ressaltou o objetivo do programa: “Juntos pelo Acre tem o objetivo exatamente esse, né? Chegar nos lugares mais distantes, onde as pessoas mais precisam. E como exemplo do que o Juntos pelo Acre quer fazer ou se propõe a fazer, veja que o acesso, observamos a estrada. Então, o Juntos pelo Acre vai buscar o Deracre para fazer essa parceria e realizar o ramal. Vamos ver daqui a pouquinho a escola, vamos ouvir os agricultores, os produtores daqui da região, qual a sua necessidade, qual a sua maior demanda, levar para o secretário de agricultura, fazer parcerias entre nós, com as secretarias e com as demais instituições. O Ministério Público também nos ajuda, o Tribunal de Justiça também nos ajuda, as associações, as igrejas, o mercado privado, nós também temos a parceria. Então, a intenção é cuidar das pessoas, é estar próximo, trazer os benefícios, principalmente de assistência social, que é auxiliar as pessoas que mais precisam”.

A vinda da vice-governadora foi recebida com entusiasmo pelos moradores. O pastor Odair Modesto, um dos líderes da comunidade, expressou a gratidão e a alegria local: “A vinda da vice-governadora aqui marca um momento muito importante, pois nunca recebemos uma autoridade do governo aqui, presencialmente. É a primeira vez. A comunidade está muito feliz com esses serviços e grata, com certeza. Isso mostra o compromisso do governo com a gente”.

A programação do “Juntos Pelo Acre” teve início às 8h com a abertura oficial e a composição do dispositivo, seguida por um minuto de silêncio em homenagem a Jairo Carioca. O evento contou com oração, execução dos hinos Nacional e Acreano, falas das autoridades e uma apresentação cultural do Grupo de Coreografia da AD Leão de Judá. A partir das 9h, os participantes tiveram acesso às salas dos diversos serviços oferecidos pelos órgãos e parceiros envolvidos na ação.

Além da vice-governadora, os secretários Luiz Calixto (SEGOV), Sula Ximenes (DERACRE), Márdhia El-Shawwa (SEMULHER) e Moisés Diniz (FAPAC) marcaram presença no evento.