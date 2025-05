Kamai diz que PT quer se aproximar de Petecão para 2026, e brinca: “Ele é meio fluido”

Durante entrevista ao podcast do ContilNet, Em Cena, nesta segunda-feira (26), o vereador André Kamai afirmou que o Partido dos Trabalhadores (PT) deseja se aproximar do senador Sérgio Petecão e do Partido Social Democrático (PSD) na construção de alianças para as eleições de 2026.

“O Petecão está no PSD, partido que integra a base do presidente Lula. Ele é o único parlamentar federal do Acre que defende o governo do presidente, que apresenta as pautas do governo e mostra o conjunto de investimentos. Que a gente quer um diálogo com o Petecão, é óbvio. É óbvio que queremos dialogar com ele”, pontuou.

Questionado, em seguida, sobre o que pensa a respeito das pautas em que Petecão tem votado na contramão do Governo Federal e de suas inúmeras conversas com outros grupos políticos no Estado, Kamai respondeu com bom humor:

“O Petecão é meio fluido”.

