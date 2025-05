Laudo do IML aponta 51 facadas e 3 tiros em assassinato de PM contra a própria esposa no Espírito Santo

O feminicídio que chocou Santos, no litoral de São Paulo, onde Amanda Fernandes Carvalho, de 42 anos, foi assassinada com 51 facadas e três tiros pelo próprio marido, o sargento da Polícia Militar Samir do Nascimento Rodrigues de Carvalho, teve o laudo necroscópico do Instituto Médico Legal (IML) confirmando a brutalidade do crime.

No dia 7 de maio, dentro de uma clínica médica localizada na Avenida Pinheiro Machado, no bairro Marapé, o sargento invadiu o local e disparou contra Amanda e a filha do casal, de apenas 10 anos. Depois, ele passou a golpear a esposa com uma faca. Amanda morreu na hora. A menina foi socorrida com vida e ficou internada por seis dias. Ela sobreviveu.

O laudo médico indica que os golpes de faca se concentraram no lado direito do corpo de Amanda, atingindo a região entre a coxa e o rosto. Os tiros foram efetuados à distância, segundo o documento.

A causa da morte, conforme o legista, foi “violenta, decorrente de anemia aguda por hemorragia interna traumática”, em razão dos ferimentos provocados tanto pelos disparos quanto pelas facadas.

O sargento foi preso em flagrante e segue à disposição da Justiça.