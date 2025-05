Lula pode vir ao Acre para inauguração do Complexo Industrial do Café, no Vale do Juruá

Em quase 900 dias de governo do presidente Lula, até o momento não se tem notícias da visita do gestor no estado Acre. Especula-se que ele deve vir ao Acre durante a inauguração Complexo Industrial do Café em Mâncio Lima.

Durante entrevista no ano passado para o a ContilNet, a ex-deputada Perpétua Almeida já havia mencionado a possível vinda do presidente. O futuro encontro com os acreanos também foi comentado pelo senador Confúcio Moura (MDB-RO), durante participação em um podcast.

Na ocasião, o político abordou a agenda presidencial nos próximos dias, e tem como passagens a assinatura da ordem de serviço da ponte binacional entre Brasil e Bolívia, em Guajará-Mirim (RO), e a inauguração do Hospital Universitário em Porto Velho (RO), mas pode se estender ainda ao Acre e Mato Grosso.

Perpétua, que faz parte do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, estaria articulando ativamente a visita de Lula. Na ocasião, ele deve falar sobre uma série de obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com foco na recuperação da BR-364.