Mãe de jovem morto na Expoacre contesta versão de ‘legítima defesa’ apresentada por advogado

Iza Souza Santos, mãe de Wesley Santos da Silva, jovem morto durante a Expoacre 2023, fez um apelo público nesta semana contestando a versão apresentada pela defesa de Raimundo Nonato Veloso da Silva, acusado pelo assassinato do seu filho. Em vídeo publicado nas redes sociais, ela rebate a alegação de legítima defesa feita pelos advogados de Raimundo e afirma que o argumento é uma tentativa de distorcer os fatos.

De acordo com Iza, imagens da prisão de Raimundo e de seu tio mostram a força utilizada por mais de 14 policiais para detê-los, o que, segundo ela, indica que não havia qualquer ameaça imediata a justificar o disparo fatal contra seu filho. “Se ele estava se defendendo, se defendendo de quê?”, questionou a mãe.

“O meu filho era pequeno, magrinho. Já ele, grande e armado, era o verdadeiro perigo para a sociedade.”

Ela afirma ainda que não há qualquer laudo que comprove contato físico entre seu filho e o acusado. “Eles não têm um exame que comprove o DNA do meu filho no corpo do Raimundo. Meu filho nem tocou nele”, disse. Para a mãe, o fato de Raimundo ter entrado armado em um evento público já demonstra premeditação. “Quem entra armado em um evento grande vai com má intenção, sim.”

Durante o vídeo, Iza faz referência a uma testemunha não identificada que teria afirmado que os tiros foram disparados “do nada”, sem qualquer provocação. Para ela, esse relato desmonta a narrativa de legítima defesa apresentada pela defesa do acusado. “Estão tentando criar uma versão para justificar o injustificável. Estão omitindo a verdade.”

O crime ocorreu durante a Expoacre 2023, em um dos espaços de maior movimentação do evento. Wesley foi atingido por disparos de arma de fogo em circunstâncias ainda sob investigação. A morte do jovem gerou grande comoção e revolta entre amigos, familiares e a população em geral.

Ao final da gravação, Iza faz um apelo direto ao Judiciário e ao Ministério Público para que mantenham Raimundo Nonato preso e garantam justiça pela morte do filho. “A morte do meu filho não vai ficar impune. Vamos até o fim. Ele precisa pagar por todo o mal que causou. Ele deixou uma família inteira em luto, e esse luto vai durar a vida inteira.”