Mâncio Lima terá dois shows nacionais em comemoração aos 48 anos do município; saiba mais

Em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (21), a Prefeitura de Mâncio Lima divulgou oficialmente a programação do 48º aniversário de emancipação política do município, confirmando os shows nacionais de Anderson Freire e da Banda Lambasaia como principais atrações do evento. As comemorações começam nesta quinta-feira (22) e se estendem até o final do mês, com uma agenda diversificada voltada à valorização cultural, religiosa e econômica da cidade.

Durante o anúncio, o prefeito Zé Luiz destacou os desafios logísticos enfrentados pela gestão devido à localização geográfica de Mâncio Lima, a cidade mais ocidental do Brasil o que, segundo ele, torna mais complexa a contratação de atrações de grande porte. Ainda assim, o gestor assegurou que a população será contemplada com uma festa à altura da sua importância.

A programação precisou ser ajustada após o cancelamento dos shows do pastor André Valadão e de Davi Sarce, cujas assessorias alegaram motivos pessoais. Em substituição, o prefeito confirmou que o cantor gospel Anderson Freire se apresentará no dia 29 de maio, no Complexo Esportivo Totão. Já no dia 30, será a vez da Banda Lambasaia subir ao palco com o sucesso “Faz o Coração”, em uma noite de música dançante para o público geral. As apresentações contam com apoio do Governo do Estado e da Assembleia Legislativa do Acre.

“Graças à agilidade do empresário Jean Lopes, conseguimos garantir novas atrações nacionais para manter o brilho da festa. A nossa intenção é oferecer um evento memorável para o nosso povo”, destacou Zé Luiz.

Início das festividades e programação diversificada

A abertura oficial da programação ocorre nesta quinta-feira (22), na Praça São Sebastião, seguida da tradicional Festa de Rodeio, com montarias e a eleição da Rainha e das Princesas do município. Ao longo dos dias, estão previstas atividades culturais, a tradicional Festa Agropecuária, desfiles cívicos, torneios esportivos e competições de atletismo, além de celebrações religiosas e momentos de fé.

Um dos destaques será a produção de 48 bolos comemorativos, simbolizando cada ano de história de Mâncio Lima, que será compartilhada com a comunidade durante os festejos.

“A festa busca envolver toda a comunidade, fortalecendo os laços de união, cultura e orgulho local. Esperamos um público expressivo e mais de 250 empreendedores estarão comercializando produtos, bebidas e alimentos, gerando renda e fortalecendo nossa economia”, afirmou o prefeito.

Festival do Coco será retomado em setembro

Durante a coletiva, Zé Luiz também anunciou o retorno do Festival do Coco, um dos eventos mais tradicionais do município, marcado para o mês de setembro. A iniciativa tem como objetivo fortalecer a identidade cultural dos manciolimenses e impulsionar o setor econômico local por meio do turismo e da valorização dos produtos regionais.

“Essa é mais uma ação voltada ao resgate das nossas raízes, daquilo que é próprio da nossa gente. Queremos fazer de Mâncio Lima uma cidade cada vez mais forte, acolhedora e reconhecida pela sua cultura”, completou o prefeito.