Manifestantes bloqueiam a estrada da Sobral em protesto contra o Centro POP; veja o vídeo

Os manifestantes na estrada da Sobral, que dá acesso a rua Bola Preta, no Castelo Branco, onde foi instalado o novo Centro POP, em Rio Branco, continuam a ocupar as ruas, já na noite desta quarta-feira (21).

Além da via principal tomada pelo grupo, todas as outras que dão acesso ao novo endereço do espaço que deve acolher pessoas em situação de rua, também estão bloqueadas.

A presidente do bairro do Palheiral, Poliana Costa, afirma que as manifestações continuarão acontecendo até que vereadores, secretários e o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, escutem suas reivindicações.

“Nossa reivindicação não é contra os moradores de rua, é contra o Centro POP, e a falta de respeito do prefeito em não conversar com a gente do manifesto(…) só vai parar o manifesto quando vierem conversar com a gente. Enquanto não derem uma explicação não iremos sair daqui”, disse a representante.

Os protestantes mantém o bloqueio das vias em meio a gritos contra o gestor da capital. “Quem faz as coisas na calada da noite, bom samaritano não é”, exclamou um dos presentes.

Eles afirmam ainda que as manifestações acontecerão diariamente na estrada, mas que o cerco ao Centro POP continua ininterruptamente.

Veja o vídeo: