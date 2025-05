Menino que sonha ser policial emociona autoridades em solenidade da PMAC; veja vídeo

O pequeno Gabriel foi um dos destaques da solenidade em comemoração aos 109 anos da Polícia Militar do Acre (PMAC), realizada na noite desta segunda-feira (26), na Praça da Revolução, em Rio Branco.

Com o sonho de ser policial desde pequeno, Gabriel chamou a atenção dos militares, das autoridades e do próprio governador do Acre, que fez questão de levá-lo para participar do desfile. O menino prestou continência, desfilou ao lado do chefe do executivo estadual e emocionou a todos que acompanhavam o evento.

O momento sensibilizou autoridades e o público presente. O governador, em publicação nas redes sociais, se declarou emocionado com a atitude de Gabriel.

“O sonho do Gabriel hoje emocionou a todos e me tirou lágrimas; lágrimas de alegria, pois sei que estamos trabalhando e inspirando essas crianças — as verdadeiras autoridades — a seguirem o caminho do bem. Que Deus te proteja sempre, Gabriel. Você está guardado no meu coração”, escreveu.

O vídeo do momento mostra Gabriel ao lado do governador, recebendo olhares de admiração e reconhecimento durante a solenidade, que faz parte da programação do aniversário da PMAC.

Veja o vídeo: