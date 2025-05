Mequetrefe? Saiba o valor que Alexandre Correa deveria pagar ao filho de Ana Hickmann

A apresentadora Ana Hickmann está exigindo a prisão de seu ex-marido Alexandre Correa, após o empresário atrasar a pensão alimentícia do filho do ex-casal, o pequeno Alezinho de 11 anos. Segundo informações obtidas pelo F5, Ana está mantendo uma agenda agitada com apresentações, publicidades e participações em podcasts, já seu ex-marido, não está correspondendo com seus deveres financeiros. Diante disso, a jornalista tem ficado responsável sozinha por todos os custos relacionados ao filho.

Quanto Alexandre Correa deve pagar de pensão?

Segundo fontes do Portal Leo Dias, o ex-marido de Ana Hickmann deveria pagar R$ 4,5 mil para o herdeiro. O valor, porém, não vem sendo depositado na conta da apresentadora desde janeiro deste ano.

Alexandre Correa se defende

O advogado Bruno Ferullo, responsável pela defesa de Alexandre, relata o “oitavo pedido de prisão formulado pela parte contrária”. Segundo ele, o empresário está esperando, desde janeiro de 2025, o pagamento dos alimentos compensatórios que lhe foram judicialmente firmados, no valor de R$ 75 mil e o motivo do atraso é não ter acesso as empresas na qual é sócio, ficando sem recursos financeiros.

“Ressalte-se que, transcorridos 19 meses desde a denúncia de violência doméstica, nenhuma das acusações de natureza criminal apresentadas pela parte contrária foi confirmada até o momento. Alexandre Correa segue enfrentando graves dificuldades financeiras e emocionais, agravadas pela contínua exposição midiática e pelos reiterados ataques públicos e judiciais de que vem sendo alvo”, disse o advogado em defesa de Alexandre.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo solicitou que Alexandre fosse intimado e realizasse o pagamento da pensão alimentícia para o filho em até três dias, sob pena de prisão. Segundo documentos obtidos pelo F5, o empresário não fez o pagamento de janeiro e fevereiro, totalizando R$ 9 mil. O pagamento deveria ter sido realizado até o dia 10 de cada mês, por meio de depósito em conta bancária do menino, porém, o ex-marido de Ana disse que não poderia se posicionar sobre a discussão.