Mesmo com proibição, quase metade dos estudantes admite que leva celular para a escola

Apesar da nova lei proibindo o uso dos celulares em sala de aula, quase metade dos estudantes do Ensino Médio e dos anos finais do Fundamental continua levando os aparelhos para as escolas.

Entre aqueles que levam, 54% afirmam que continuam usando o celular na sala de aula. Os alunos citam ainda o uso do telefone na cantina, no banheiro e no pátio das escolas. A nova lei não permite nem mesmo esse tipo de uso.