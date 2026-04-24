No Juruá e no Vale do Acre, a sensação de abafamento segue alta; termômetros variam entre 21°C e 32°C no estado

A sexta-feira (24) no Acre será marcada pelo típico clima amazônico: calor intenso e umidade elevada. Segundo o meteorologista Davi Friale, do portal O Tempo Aqui, a tendência é de sol entre nuvens com a ocorrência de chuvas pontuais e passageiras, que podem ser fortes em áreas isoladas. Esse cenário de abafamento deve se repetir também nos estados vizinhos, como Amazonas e Rondônia.

Regional Leste e Sul (Rio Branco e Brasileia)

Nas microrregiões da capital, Sena Madureira e da fronteira, o tempo segue quente. A umidade relativa do ar atinge os 100% ao amanhecer, caindo para até 60% durante a tarde.

Ventos: Sopram fracos da direção sudeste.

Chuvas: Média probabilidade de chuvas fortes e baixa para temporais.

Temperaturas: Rio Branco deve registrar máxima de 31°C, enquanto Brasileia pode chegar aos 32°C.

Regional Centro e Oeste (Cruzeiro do Sul e Tarauacá)

No Vale do Juruá e na região central, o comportamento climático é similar, com sol e nuvens predominantes, mas com o alerta para chuvas rápidas que podem ser intensas.

Umidade: Oscila entre 65% (mínima) e 100% (máxima).

Temperaturas: As mínimas ficam em torno de 22°C e as máximas não devem ultrapassar os 31°C em Cruzeiro do Sul e Feijó.

Confira as temperaturas por cidade: