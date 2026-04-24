A sexta-feira (24) no Acre será marcada pelo típico clima amazônico: calor intenso e umidade elevada. Segundo o meteorologista Davi Friale, do portal O Tempo Aqui, a tendência é de sol entre nuvens com a ocorrência de chuvas pontuais e passageiras, que podem ser fortes em áreas isoladas. Esse cenário de abafamento deve se repetir também nos estados vizinhos, como Amazonas e Rondônia.
Regional Leste e Sul (Rio Branco e Brasileia)
Nas microrregiões da capital, Sena Madureira e da fronteira, o tempo segue quente. A umidade relativa do ar atinge os 100% ao amanhecer, caindo para até 60% durante a tarde.
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Ventos: Sopram fracos da direção sudeste.
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Chuvas: Média probabilidade de chuvas fortes e baixa para temporais.
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Temperaturas: Rio Branco deve registrar máxima de 31°C, enquanto Brasileia pode chegar aos 32°C.
Regional Centro e Oeste (Cruzeiro do Sul e Tarauacá)
No Vale do Juruá e na região central, o comportamento climático é similar, com sol e nuvens predominantes, mas com o alerta para chuvas rápidas que podem ser intensas.
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Umidade: Oscila entre 65% (mínima) e 100% (máxima).
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Temperaturas: As mínimas ficam em torno de 22°C e as máximas não devem ultrapassar os 31°C em Cruzeiro do Sul e Feijó.
Confira as temperaturas por cidade:
|Municípios
|Mínima
|Máxima
|Rio Branco, Bujari e Porto Acre
|21°C
|31°C
|Brasileia, Xapuri e Assis Brasil
|21°C
|32°C
|Sena Madureira e Manuel Urbano
|22°C
|31°C
|Tarauacá e Feijó
|22°C
|31°C
|Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima
|22°C
|31°C
|Marechal Thaumaturgo e Jordão
|22°C
|31°C