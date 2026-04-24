24/04/2026
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Sol predomina, mas chuvas intensas podem atingir Rio Branco e o interior

No Juruá e no Vale do Acre, a sensação de abafamento segue alta; termômetros variam entre 21°C e 32°C no estado

Por Redação ContilNet 24/04/2026 às 06:46
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Sol predomina, mas chuvas intensas podem atingir Rio Branco e o interior
Mercado Velho/ /Foto: Juan Diaz/ContilNet

A sexta-feira (24) no Acre será marcada pelo típico clima amazônico: calor intenso e umidade elevada. Segundo o meteorologista Davi Friale, do portal O Tempo Aqui, a tendência é de sol entre nuvens com a ocorrência de chuvas pontuais e passageiras, que podem ser fortes em áreas isoladas. Esse cenário de abafamento deve se repetir também nos estados vizinhos, como Amazonas e Rondônia.

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Regional Leste e Sul (Rio Branco e Brasileia)

Nas microrregiões da capital, Sena Madureira e da fronteira, o tempo segue quente. A umidade relativa do ar atinge os 100% ao amanhecer, caindo para até 60% durante a tarde.

  • Ventos: Sopram fracos da direção sudeste.

  • Chuvas: Média probabilidade de chuvas fortes e baixa para temporais.

  • Temperaturas: Rio Branco deve registrar máxima de 31°C, enquanto Brasileia pode chegar aos 32°C.

Regional Centro e Oeste (Cruzeiro do Sul e Tarauacá)

No Vale do Juruá e na região central, o comportamento climático é similar, com sol e nuvens predominantes, mas com o alerta para chuvas rápidas que podem ser intensas.

  • Umidade: Oscila entre 65% (mínima) e 100% (máxima).

  • Temperaturas: As mínimas ficam em torno de 22°C e as máximas não devem ultrapassar os 31°C em Cruzeiro do Sul e Feijó.

Confira as temperaturas por cidade:

Municípios Mínima Máxima
Rio Branco, Bujari e Porto Acre 21°C 31°C
Brasileia, Xapuri e Assis Brasil 21°C 32°C
Sena Madureira e Manuel Urbano 22°C 31°C
Tarauacá e Feijó 22°C 31°C
Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima 22°C 31°C
Marechal Thaumaturgo e Jordão 22°C 31°C

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